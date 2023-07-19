Захарова: Запад распространяет фейки о «переговорах» с Москвой, чтобы раскачать Россию
Фейки о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по Украине распространяют, чтобы раскачать Россию изнутри, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
Она напомнила, что глава ведомства Сергей Лавров не вёл никаких переговоров вопреки заявлениям американских СМИ.
«Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — цитирует дипломата ТАСС.
Телеканал NBC утверждал, что переговоры должны были «заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».