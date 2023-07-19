В МИД РФ озвучили требование к ООН по решению проблем с экспортом России

В настоящее время у Организации Объединенных Наций есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для сельскохозяйственного экспорта России, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

По словам дипломатов, данные сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за три месяца, следует из сообщения МИД.

«Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка», как это было указано в процитированном им послании», — указывает министерство.

«До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений Секретариату ООН, судя по всему, дела нет», — отметил во внешнеполитическом ведомстве страны.