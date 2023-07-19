В МИД РФ озвучили требование к ООН по решению проблем с экспортом России
В настоящее время у Организации Объединенных Наций есть в распоряжении 90 дней, чтобы продолжить работу по снятию препятствий для сельскохозяйственного экспорта России, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
По словам дипломатов, данные сроки установлены в соответствии с пунктом 6 Меморандума, поскольку в случае намерения одной из сторон (Россия и ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за три месяца, следует из сообщения МИД.
«Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочерней» или аффилированной структуры «Россельхозбанка», как это было указано в процитированном им послании», — указывает министерство.
«До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений Секретариату ООН, судя по всему, дела нет», — отметил во внешнеполитическом ведомстве страны.
Ранее Москва заявила о сворачивании зерновой сделки. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия сможет вернуться к ней на определенных условиях. Госдепартамент Соединенных Штатов призвал продлить договор в ближайшее время. При этом турецкие власти не поддержит Киев в зерновой сделке без участия РФ.