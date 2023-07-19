В Совфеде назвали условие для ослабления империи доллара

Первая половина 21 века будет временем постепенного разрушения «Американского мира», считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на решение Индии и Индонезии использовать национальные валюты при двусторонней торговле.

«Индия и Индонезия отказываются от доллара в двусторонней торговле. При этом население этих двух стран в 5 раз превосходит население США <…> Вероятно, первая половина 21 века будет временем постепенного разрушения Pax Americana [«Американского мира»]», — написал Пушков.

Он также добавил, что это решение стало еще одним ударом по империи доллара. Пушков подчеркнул, что для качественного ослабления империи потребуется много таких ударов, но их становится все больше.

В последнее время в разных странах и организациях, к примеру, в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), активизировали диалог по переходу на национальные валюты при совместной торговле. В ряде СМИ подобные перспективы считают путем к дедолларизации в мире. При этом усиление этого процесса связывают с санкциями США против России, введенными после начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года.