Там отметили, что в последний день действия зерновой сделки генсек выступил с пресс-релизом, в котором, вопреки «всем законам дипломатической переписки», фактически «обнародовал» свое личное послание президенту России Владимиру Путину .

«К сожалению, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса"», — добавили там.

Там также обратили внимание на то, что генсек ООН и его сотрудники раз за разом закрывали глаза на террористические атаки Киева, которые проводились из гуманитарного коридора. В ведомстве отметили, что очередной такой теракт был совершен 17 июля, на Крымском мосту, а Гуттериш даже не выразил сожалений из-за гибели двух человек.