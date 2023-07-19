МИД РФ обвинил генсека ООН в нарушении норм дипломатической переписки с Путиным
МИД РФ обвинило генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша в нарушении норм дипломатической переписки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там отметили, что в последний день действия зерновой сделки генсек выступил с пресс-релизом, в котором, вопреки «всем законам дипломатической переписки», фактически «обнародовал» свое личное послание президенту России Владимиру Путину.
«К сожалению, то же самое случилось и с предыдущим посланием от 24 апреля по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса"», — добавили там.
Там также обратили внимание на то, что генсек ООН и его сотрудники раз за разом закрывали глаза на террористические атаки Киева, которые проводились из гуманитарного коридора. В ведомстве отметили, что очередной такой теракт был совершен 17 июля, на Крымском мосту, а Гуттериш даже не выразил сожалений из-за гибели двух человек.
Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о прекращении действия «зерновой сделки» со стороны России.
По словам депутата Госдумы от республики Крым, генерал-майора Леонида Ивлева, под прикрытием «зерновой сделки» на Украину поступало оружие, боеприпасы и дальнобойные ракеты. Прекращение сделки он назвал правильным решением.