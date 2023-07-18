МИД РФ: генсек ООН и его сотрудники закрывают глаза на теракты со стороны Киева

"Под прикрытием развернутого в рамках черноморской инициативы гуманитарного коридора и судоходства режим [президента Украины Владимира] Зеленского постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая "дух и букву" договоренности, которая была, как известно, "о безопасной транспортировке зерна и продовольственных товаров из украинских портов", - говорится в заявлении министерства.