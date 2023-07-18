Полянский: в ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост

Дипломаты из нескольких стран в кулуарах ООН выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, рассказал первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Об этом пишет РИА «Новости».

«В кулуарах коллеги - особенно из незаангажированных стран - высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение», - пояснил Полянский.

Дипломаты хорошо понимают, заметил зампостпреда, что ВСУ нанесли удар по мирной инфраструктуре. Они знают, добавил он, что погибли невинные люди.

По его оценке, удар по объекту, находящемуся в глубоком тылу, невозможно объяснить какими-либо военными потребностями.

Напомним, что в ночь на 17 июля украинские военные атаковали Крымский мост. Удар был нанесен с помощью двух надводных беспилотников. В результате атаки была повреждена автомобильная часть.

По словам российских официальных лиц, ремонтные работы уже начались, в них будут принимать участие сотни высококлассных специалистов. Восстановление моста будет вестись круглосуточно, в несколько смен.