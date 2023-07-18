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Полянский назвал цели Запада в СВО

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал целью Запада в СВО стравливание братских русского и украинского народа, а также предотвращение возрождения России как мировой державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский назвал цели Запада в СВО
© globallookpress.com

Минимальной целью Запада дипломат назвал оттягивание рождения нового многополярного мира.

«Избавиться от старого списанного оружия на Украине, испытать там по возможности новые его образцы, а также выбить деньги у налогоплательщиков на переоснащение собственных армий», — добавил Полянский.

Ранее Полянский предположил причастность британских спецслужб к атаке на Крымский мост.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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