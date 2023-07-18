Матвиенко призвала замещать мигрантов на стройках своими кадрами

Население вложило в жилищное строительство уже 8 триллионов рублей, что свидетельствует о доверии россиян отрасли. Бурному росту строительства в том числе способствуют популярные ипотечные программы, объем которых с начала года вырос на 50 процентов. Чтобы обеспечить грядущее увеличение объемов, прежде нужно решить кадровые вопросы. Сегодня нехватка квалифицированных работников в этой сфере компенсируется за счет мигрантов, однако в долгосрочной перспективе необходимо сосредоточиться на подготовке своих специалистов. Об этом 18 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи сенаторов с вице-премьером Маратом Хуснуллиным в рамках «Открытого диалога».

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Про нехватку кадров

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В 2022 году в нашей стране ввели 102 миллиона квадратных метров жилья, а если оценивать общий объем работ в строительстве, то за последние два года он увеличился на 15 процентов, плюс еще девять процентов в этом году.

Успехи отрасли несомненны, но проблемы все же имеются. Достаточно остро в стройиндустрии стоит кадровый вопрос, напомнила Валентина Матвиенко, дефицит кадров значительным образом покрывается за счет мигрантов.

В долгосрочной перспективе, по ее словам, необходимо сосредоточиться на подготовке своих специалистов, «чтобы снизить зависимость от иностранного труда и оставлять деньги в нашей экономике». Число выпускников со строительными специальностями нужно увеличить как минимум в два раза.

«Времени на раскачку здесь нет. Сфера среднего профессионального образования находится в постоянном фокусе внимания Совета Федерации — по данному направлению мы готовы к совместной работе с Правительством», — добавила спикер.

Про рост объемов жилья

Но даже несмотря на кадровые проблемы, санкции недружественных государств и прочие трудности есть все основания полагать, что строители могут повторить прошлогодний рекорд. За первое полугодие уже сдано в эксплуатацию 52,1 миллиона квадратных метров.

«В этом году у нас гарантированно будет жилья не меньше, чем в прошлом году», — заверил Хуснуллин.

При этом запущены новые проекты на 21,4 миллиона квадратных метров.

Вице-премьер также отметил, что с начала года свои жилищные условия смогли улучшить полтора миллиона семей.

«Надеемся, что до конца года мы совершенно точно выполним не менее трех миллионов. Это показатель прошлого года», — сказал Хуснуллин.

Про развитие малых городов

Да, ввод жилья в России бьет все рекорды, но распределение построенных «квадратов» по регионам очень неравномерное. Валентина Матвиенко обратила внимание, что в лидерах по вводу в эксплуатацию нового жилья на протяжении многих лет остаются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Ленинградская области.

«В прошлом году на эти пять регионов пришлось около 35 процентов всего построенного жилья. Одновременно в половине городов России, это более 600 городов, фиксируется практически нулевой ввод жилья», — сообщила Матвиенко.

Спикер считает, что «тенденция стягивания людей и ресурсов в крупные агломерации контрпродуктивна для нашей страны».

«Нужно больше строить, а главное — повышать доступность жилья во всех субъектах Федерации, в том числе и в малых городах, и в сельской местности», — заявила председатель палаты регионов, добавив, что сельским территориям здесь надо уделять приоритетное внимание.

Про масштабные проекты

При этом крупные проекты также не стоит забывать. Глава Совфеда назвала строительство транспортного коридора «Север — Юг» самым масштабным логистическим проектом предстоящих лет.

«По своему значению он сопоставим, пожалуй, со строительством Транссиба или Суэцкого канала. По сути, он создает новую конфигурацию международной торговли, значительно сокращая путь от Балтийского моря до Персидского залива и Индийского океана», — считает спикер.

Матвиенко полагает, что при реализации коридора «Север — Юг» должна быть учтена специфика регионов, по территории которых пройдет маршрут, а также «просчитана их выгода от появления этой большой международной магистрали».

«Важно, чтобы субъекты Федерации смогли укрепить региональную экономику, повысить качество жизни граждан» — заявила председатель Совета Федерации.

Про ипотеку

Важнейшим инструментом повышения качества жизни россиян по-прежнему остается ипотека. По словам Марата Хуснуллина прирост портфеля жилищных кредитов в этом году составил почти 1,6 триллиона рублей. За первое полугодие выдано 825,3 тысячи ипотек — на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них 229 тысяч — на первичное жилье.

Бурный рост произошел и в применении семейной ипотеки.

«Семьи с детьми продолжают вкладываться в жилье», — заверил зампред.

Это доказывает результативность такой льготной программы.

Про Крымский мост

В прошлом году в России уже занимались восстановлением Крымского моста, недавно вновь возникла такая задача. Как пояснил Марат Хуснуллин, создана рабочая группа, решения принимаются быстро, консультации при необходимости ведутся даже по ночам.

Для восстановления Крымского моста необходимо применить нестандартное решение — возвести за два месяца временный вспомогательный мост, с которого начнут работу.

«Уже вчера начали переброску специальных труб, специальных металлоконструкций из Тольятти», — сообщил вице-премьер.