Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит РФ

Россия противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев , передает «РИА Новости» .

«Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед», — сказал он.

Ранее Медведев заявлял, что Украину никогда не возьмут в НАТО. По его мнению, в альянсе просто «боятся сказать это вслух».