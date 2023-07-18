Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит РФ
Россия противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
«Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед», — сказал он.
Ранее Медведев заявлял, что Украину никогда не возьмут в НАТО. По его мнению, в альянсе просто «боятся сказать это вслух».
Рамблер: главные новости