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Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит РФ

Россия противостоит крайне серьезным угрозам, которые повлияют на развитие государства на десятилетия вперед. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Медведев рассказал об угрозах, которым противостоит РФ
© РИА Новости

«Очевидно, что мы противостоим крайне серьезным угрозам, которые в значительной мере окажут воздействие на развитие нашего государства на десятилетия вперед», — сказал он.

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Ранее Медведев заявлял, что Украину никогда не возьмут в НАТО. По его мнению, в альянсе просто «боятся сказать это вслух».

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