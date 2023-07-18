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Полянский: теракт Киева направлен на то, чтобы отвлечь внимание от провала на саммите НАТО

Действия Киева, в том числе теракт на Крымском мосту, направлены на отвлечение внимания от провала на саммите Североатлантического альянса и неудачного контрнаступления, предположил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Об этом пишут «Известия».

Полянский связал теракт на Крымском мосту с провалом саммита НАТО
© globallookpress.com

Полянский пояснил, что Украина находится в крайне тяжелом положении. Кроме того, «исторический» саммит в Литве, успешный для Швеции, стал для Киева провальным.

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С тем, чтобы отвлечь население от внутренних и внешних проблем, отметил дипломат, власти Украины проводят разнообразные акции.

«[Киев] предпринимает резонансные, но не имеющие военного значения акции, свойственные для международных террористов», - уточнил Полянский.

По его оценке, действия украинского лидера Владимира Зеленского выглядят «жалко и больше походят на агонию».

Напомним, что саммит НАТО в Вильнюсе прошел в июле 2023 года. На саммите обсуждались вопросы международной повестки, дальнейшее взаимодействие альянса с ключевыми державами. Лидеры стран-участников альянса сделали ряд громких заявлений.

Вместе с тем, ожидаемое вступление Украины в НАТО не состоялось. Конкретные условия для ее вступления также не были названы.

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