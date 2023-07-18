МИД РФ назвал санкции Лондона проявлением неприкрытого лицемерия

"Демонстрируя фальшивую "заботу о детях", он [Лондон] с беспримерным цинизмом продолжает поставлять смертоносные системы вооружений киевскому режиму, который потом использует их для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и других регионов России. Поставляемые Великобританией снаряды и ракеты убивают и калечат, оставляют сиротами тех самых детей, в "защиту" которых она якобы выступает. Это делает Лондон соучастником этих и других преступлений киевского режима, и от ответственности ему не уйти", - отметила дипломат.