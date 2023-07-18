МИД РФ назвал санкции Лондона проявлением неприкрытого лицемерия

МИД РФ назвал очередные санкции Лондона проявлением неприкрытого лицемерия
Очередные санкции Великобритании, введенные в отношении ряда российских граждан и организаций, являются проявлением неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой внешней политики Лондона. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что никакие "санкционные судороги" не помогут Лондону повлиять на суверенный курс РФ.
"Цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты в полном объеме", - добавила она.
Захарова также отметила, что поставляемые Британией снаряды и ракеты убивают и калечат детей на Украине, которых она якобы защищает.
"Демонстрируя фальшивую "заботу о детях", он [Лондон] с беспримерным цинизмом продолжает поставлять смертоносные системы вооружений киевскому режиму, который потом использует их для обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и других регионов России. Поставляемые Великобританией снаряды и ракеты убивают и калечат, оставляют сиротами тех самых детей, в "защиту" которых она якобы выступает. Это делает Лондон соучастником этих и других преступлений киевского режима, и от ответственности ему не уйти", - отметила дипломат.