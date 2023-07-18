В России назвали способ обеспечить безопасность Крыма

Вхождение в состав России Одессы и Николаева помогло бы свести на нет угрозу Крыму со стороны Украины. Такой способ назвал замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в интервью РИА Новости.

© Lenta.ru

В ночь на 17 июля два украинских безэкипажных аппарата атаковали Крымский мост.

Сенатор отметил, что Крымский мост по-прежнему является одной из главных целей Киева.

«И они будут продолжать эти атаки», — заверил он.

Джабаров напомнил, что в период президентства на Украине Петра Порошенко в Азовском море постоянно происходили конфликты. Положить им конец получилось только тогда, когда Азовское море стало внутренним морем России, подчеркнул он. «

Надо, чтобы с территории Украины, которая выходит к Черному морю, такой угрозы не было», — заключил Джабаров.