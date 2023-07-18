Захарова: Запад отказал РФ в создании общей следственной группы по «Северным потокам»

Власти Германии, Дании, Швеции не информировали Россию о ситуации с расследованием диверсии на «Северных потоках» и отказали Москве на запрос о создании совместной следственной группы. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Сообщение об информировании западными странами России о расследовании подрывов «Северных потоков» Захарова назвала не соответствующим действительности.

Она подчеркнула, что Германия, Швеция и Дания по-прежнему отказываются от сотрудничества с Россией.

«Все три государства ответили отказами на официальные запросы России об оказании правовой помощи и создании совместной следственной группы», — приводит РИА Новости слова Захаровой.