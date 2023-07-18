Путин 19 июля проведет заседание набсовета АНО "Россия - страна возможностей"

"В рамках мероприятия будут подведены итоги работы платформы за пять лет. Выпускники различных конкурсов и олимпиад поделятся своим опытом участия в проектах, расскажут о результатах и поделятся своими идеями по дальнейшему развитию организации", - говорится в сообщении.