Премьер Мишустин заявил о необходимости восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки. Заявление было сделано министром на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал правительства РФ.
«Прошу членов координационного совета – представителей силовых структур по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить», — заявил чиновник.
Ранее депутат перечислил способы, которые могут защитить Крымский мост от атак.
Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.
Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.