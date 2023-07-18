Премьер Мишустин заявил о необходимости восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости восстановить Крымский мост в кратчайшие сроки. Заявление было сделано министром на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал правительства РФ.

«Прошу членов координационного совета – представителей силовых структур по результатам анализа причин произошедшего представить предложения по вопросам, которые необходимо решить», — заявил чиновник.

Ранее депутат перечислил способы, которые могут защитить Крымский мост от атак.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.