Госдума приняла закон о выезде за границу имеющих доступ к гостайне

Правила допуска к государственной тайне ужесточаются. При этом вводятся дополнительные ограничения для носителей госсекретов. В частности, парламентариям с таким допуском будет сложнее выезжать за рубеж.

Об основных новациях сообщил автор законопроекта, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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К гостайне смогут не допустить при наличии у гражданина или его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство. Такое решение ФСБ может принять и при наличии угроз безопасности. В таком случае экс-носитель гостайны потеряет должность, связанную с допуском к секретам.

Допущенные к гостайне обязаны будут уведомить о предстоящем выезде за рубеж органы ФСБ и Службы внешней разведки. Особый порядок выезда вводится для ряда лиц. Например, если парламентарии осведомлены об особо важных или совершенно секретных сведениях, решение о целесообразности их выезда будет принимать глава соответствующей палаты парламента. В отношении депутатов заксобраний решение будут принимать главы региональных парламентов, а в отношении глав муниципальных образований - губернаторы. Коснется это и судей, которые будут "отпрашиваться" за рубеж на своем уровне.

Если выезд за границу запрещен, то может быть сделано исключение в случае смерти близкого родственника носителя секретов или при необходимости срочного лечения. Устанавливается, что срок ограничения права на выезд не может превышать пять лет со дня последнего ознакомления с указанными сведениями.

"Западные спецслужбы даже не скрывают, что крайне заинтересованы в любых сведениях, которые они могут использовать против нашей страны, - объяснил Василий Пискарев. - То же ЦРУ прямо публиковало такие призывы, мол, мы ищем предателей своей Родины".

Глава комитета пояснил, что закон затронет преимущественно чиновников, занимающих крупные посты, которые связаны с работой с секретными сведениями.

"Это должно накладывать серьезную ответственность, - подчеркнул он. - Если же человек не готов смириться с определенными ограничениями, то, возможно, ему стоит подумать о поиске другой работы".

Депутат ГД Сергей Алтухов пояснил "РГ", что принятие таких мер связано с политической напряженностью на внешнем контуре страны, ведь нельзя исключать возможность провокаций в отношении таких граждан или вербовку иностранными спецслужбами.

"В законе расширено понятие гостайны - теперь к ней будут относиться сведения, распространение которых может нанести ущерб безопасности страны, - отметил парламентарий. - Ранее сферы были указаны более узко - ограничивались военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельностью". В связи с этим запрет на выезд будет распространен на всех, кто так или иначе имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отметил Алтухов. "Считаю, что в условиях гибридной войны, которую ведут западные страны в отношении нашей страны, это вполне оправданные меры", - резюмировал он.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") считает, что допуск к гостайне нужно разрешить только особо проверенным персоналиям.