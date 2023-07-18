Песков назвал удары по порту в Одессе возмездием за Крымский мост

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

18 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

Также были уничтожены склады, где хранилось около 70 тыс. тонн топлива, в районах Николаева и Одессы, сообщили в министерстве.

Министерство обороны РФ также опубликовало ролик, в котором демонстрируется момент пуска ракет для удара возмездия за теракт на Крымском мосту.