Песков назвал удары по порту в Одессе возмездием за Крымский мост
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием по объектам портовой инфраструктуры в Одессе являются ударами возмездия за Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.
18 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.
Также были уничтожены склады, где хранилось около 70 тыс. тонн топлива, в районах Николаева и Одессы, сообщили в министерстве.
Министерство обороны РФ также опубликовало ролик, в котором демонстрируется момент пуска ракет для удара возмездия за теракт на Крымском мосту.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в ночь на 17 июля Украина совершила атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками ВСУ. Погибли два человека, пострадала несовершеннолетняя. Президент РФ Владимир Путин заявлял накануне, что Минобороны РФ предложат варианты ответа Киеву за атаку на Крымский мост.