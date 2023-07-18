В Крыму оценили отказ США считать Крымский мост российским

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус оценил отказ США считать Крымский мост российским. Его слова передает РИА Новости.
По словам депутата, аргументы американской стороны абсурдны и являются «дешевой попыткой оправдать террористическую выходку режима, засевшего у власти в Киеве».
«Американцам надо изучать лучше географию. Крым с 2014 года вернулся домой и снова стал неотъемлемой частью России. А то, что в США не признают российский статус полуострова, то это их проблема», — добавил он.
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