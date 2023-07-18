Законопроект с санкциями за оправдание экстремизма могут принять в осеннюю сессию

Законопроект, вводящий ответственность за оправдание и пропаганду экстремизма, планируют принять до конца этого года. Об этом «Парламентской газете» рассказал один из соавторов инициативы, заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

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Уголовный кодекс хотят дополнить статьей, предусматривающей ответственность за такие деяния в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до пяти лет. Такой законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Законы, отвечающие на вызовы времени, принимают в России достаточно оперативно, отметил парламентарий.

«Конкретных сроков я, конечно, сейчас назвать не могу, но думаю, что в осеннюю сессию мы наш законопроект уже примем, и он сможет вступить в силу», — сказал депутат.