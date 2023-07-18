Американская НПО признана нежелательной в России

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Centre. Как сообщает ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что она продвигала проекты, вредящие российской экономике, под предлогом охраны лосося.

По информации надзорного ведомства, деятельность организации финансируется из средств различных структур, в том числе Google, а также со стороны американских министерств торговли, сельского хозяйства и внутренних дел. Декларируемая цель деятельности — сохранение популяции тихоокеанского лосося, однако в России проекты реализуются для фактического «сковывания» экономического развития России.

В частности, WSC продвигала якобы полезные инициативы для создания на территории Дальнего Востока особо охранных природных территорий. Они бы ограничивали рыбный промысел и блокировали газо- и нефтедобывающие отрасли на территории Сахалинской области. Аналогичные инициативы при поддержке местных некоммерческих организаций продвигались и в Хабаровском крае.