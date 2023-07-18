Песков: предложения по усилению защищенности Крымского моста пока готовятся

Предложения, касающиеся повышения защищенности Крымского моста и ответных мер после атаки морских беспилотников на этот объект, пока готовятся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Конечно, вырабатываются", - сказал он в ответ на вопрос, представлены ли уже эти предложения или пока вырабатываются.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин провел совещание по ситуации с мостом. В частности, глава государства потребовал подготовить "конкретные предложения по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта". Путин также заверил, что Россия не оставит атаку без ответа, и заметил, что министерство обороны "готовит соответствующие предложения".