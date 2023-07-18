Песков рассказал о планах по контактам Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не запланировал контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представителя Кремля уже в четвертый раз спрашивают о возможных контактах глав двух государств. По его словам, в графике российского президента так и не появились соответствующие планы.

12 июля турецкий лидер заявил, что обсудит с Путиным выдачу Украине экс-командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). По его словам, в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить этот вопрос в формате тет-а-тет.