Кремль выразил уверенность в организации Киевом атаки на Крымский мост

Москва уверена в том, что атака на Крымский мост была организована Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводят ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявления политиков Киева о том, что за атакой на мост может стоять сама Россия.

«Москве с самого начала было понятно, нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», — пояснил представитель Кремля.

Утром 17 июля стало известно о теракте на Крымском мосту. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата.