"Мы исходили из того, что дали все возможности генеральному секретарю ООН [Антониу Гутерришу], готовы были вместе с ним работать, делали от нас все зависящее для разблокировки ситуации. Больше на заверения, обещания и какие-то вброшенные инициативы в последний момент, лишь бы только мы сказали "да", мы не пойдем. Только конкретные результаты. И когда эта конкретика будет предъявлена - только тогда, может быть, будет возможно раздумать относительно возвращения в эту сделку", - сказала дипломат.