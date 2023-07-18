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Лавров обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 июля обсудил ситуацию вокруг зерновой сделки с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает МИД Турции.

Лавров обсудил зерновую сделку с главой МИД Турции
© globallookpress.com

Также добавляется, что разговор шел и о закупке Анкарой у Москвы самолетов для тушения лесных пожаров.

«Обсуждались последние события в рамках стамбульского соглашения по зерну и закупка у России крупногабаритных самолетов для тушения лесных пожаров», — сообщили в турецком ведомстве. Итоги переговоров и другие подробности пока не приводятся.

9 июля Фидан и Лавров также разговаривали по телефону. Тогда дипломаты обсудили ситуацию с зерновой сделкой и последние события на Украине.

Ранее Фидан выступал за продление зерновой сделки.

«Турция привержена идее поддержания инициативы живой», — подчеркнул он.

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