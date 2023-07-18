Бутина не исключила новых атак украинских беспилотников на Крым
Киев нарастил террористическую активность и не исключено, что вновь будет предпринята попытка ударить по Крыму, заявила в эфире радио Sputnik член Комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина.
По мнению депутата, предпринятые в ночь с 17 на 18 июля попытки атаковать полуостров 28 беспилотниками, а также удары двумя надводными летательными аппаратами по Крымскому мосту утром понедельника, связаны с желанием украинских властей оправдаться перед своим народом за провал на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Бутина со ссылкой на личные источники в Киеве отметила, что там действительно ожидали принятия в альянс, однако этого не произошло. При этом парламентарий подчеркнула, что было очевидно обратное.
«Думаю, что надо ожидать и дальнейших попыток с украинской стороны. При этом важно помнить, что основная задача террористической активности — это создание панических настроений», — сказала она.
Бутина призвала не поддаваться волнениям и указала на приоритет усиления мер безопасности россиян.
Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказала подобное мнение, - атаки украинских БПЛ по территории полуострова не должны быть основанием для паники туристов. Она напомнила о двух предложенных вариантах для выезда из Крыма — автомобилисты будут ожидать своей очереди для переправы через Керченский пролив, также открыт сухопутный маршрут через новые регионы.