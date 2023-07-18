Бутина не исключила новых атак украинских беспилотников на Крым

«Думаю, что надо ожидать и дальнейших попыток с украинской стороны. При этом важно помнить, что основная задача террористической активности — это создание панических настроений», — сказала она.

Ранее сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди высказала подобное мнение, - атаки украинских БПЛ по территории полуострова не должны быть основанием для паники туристов. Она напомнила о двух предложенных вариантах для выезда из Крыма — автомобилисты будут ожидать своей очереди для переправы через Керченский пролив, также открыт сухопутный маршрут через новые регионы.