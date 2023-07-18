Комитет Совфеда поддержал закон о запрете смены пола в России

Комитет Совета Федерации по социальной политике на заседании поддержал закон о запрете смены пола за исключением медицинских показаний. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополнится новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также принимать лекарства, направленные на смену пола. Такой запрет не касается вмешательства врачей, связанного с лечением врожденных аномалий, пороков развития и генетических и эндокринных заболеваний.