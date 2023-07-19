Путин сообщил о результатах работы АНО «Россия – страна возможностей»

«Это, конечно, впечатляет. Но что еще не менее впечатляет, это то, что несмотря на все сложности сегодняшнего дня, сегодняшнего периода и сегодняшней обстановки, в которой мы живем, участие в этих программах приняли наши друзья, коллеги из более 150 стран мира», — отметил глава государства.