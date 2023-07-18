В Крыму предложили возможный ответ РФ после атаки на Крымский мост

Глава крымского парламента Владимир Константинов, обсуждая вероятные ответные меры со стороны РФ на новый теракт на Крымском мосту, предложил нанести удар по мостам на Украине через Днепр. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, по данному мосту обеспечивается снабжение военных Вооруженных сил Украины.

«Конечно, нужно нанести удары по мостам через Днепр. Это надо было сделать давным-давно. Мы говорим об этом с первого дня СВО», — подчеркнул глава парламента полуострова.

Как добавил Константинов, следует наносить удары, если существует техническая возможность.

«Насколько это реально, знают в министерстве обороны», — обратил внимание политик.

Как добавил Константинов, российской стороне на фоне ситуации с Крымским мостом уже «нечего стесняться».

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.