Посольство России в США оценило решение по зерновой сделке

Посол России в США Анатолий Антонов оценил решение Москвы отказаться от продления участия в зерновой сделке и назвал его адекватным, передает ТАСС.

«Решение нашей страны не продлевать участие в зерновой сделке абсолютно адекватно сложившимся реалиям», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Антонов заявил, что администрации США следует «прекратить водить весь остальной мир за нос». Он добавил, что Москва готова рассмотреть вопрос о восстановлении механизма, но лишь в том случае, если работоспособность и эффективность стамбульских договоренностей будут продемонстрированы не на словах, а на деле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.