Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные страны несут не меньшую, а может даже большую ответственность за происходящее на Украине, чем ее президент Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН Полянский сравнил ответственность Запада и Зеленского за конфликт на Украине и подчеркнул, что западные страны могут нести большую вину за происходящее. По его мнению, не существует преступлений, на которые государства не пойдут для сохранения своей гегемонии на мировой арене.

«Сколько бы вы ни пытались выставить себя защитниками бедной и несчастной Украины, ваши действия выдают вас с головой», — подчеркнул российский дипломат.

В том же выступлении Полянский указал на вовлеченность западных спецслужб в теракт на Крымском мосту. По его мнению, многое свидетельствует о причастности стран к произошедшему.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.