Россия проведет расследование об участии Британии в провокации в украинской Буче

Россия проведет расследование об участии Великобритании в организации провокации в украинском городе Буча, об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

По словам дипломата российской миссии, провокация была организована после отвода российских военных от Киева в качестве жеста доброй воли, на фоне парафирования проекта мирного договора в Стамбуле.

«Как считают многие эксперты, прямую роль в ее организации сыграли британские спецслужбы. Так это или нет, покажет объективное расследование, которое мы обязательно проведем», — подчеркнул Полянский.

Дипломат добавил, что в апреле прошлого года в период председательства Великобритании в Совете Безопасности ООН не было проведено запрошенное Россией внеочередное заседание Совбеза, связанное с провокацией.

В апреле 2022 года власти Украины и ряд иностранных СМИ опубликовали данные, якобы доказывающие причастность российской армии к убийству мирного населения в Буче. В частности, были показаны кадры с телами людей, лежащими на улицах города, из которого вышли военнослужащие Вооруженных сил России.