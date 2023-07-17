Путин предложил увековечить память участников СВО
Президент России Владимир Путин выступил с предложением для глав регионов увековечить имена участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений, который был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», – сказано в сообщении президента.
Уточняется, что до 1 сентября 2023 года Путин ожидает получить доклад по соответствующей теме.
Ранее Путин потребовал конкретных предложений касательно обеспечения безопасности на Крымском мосту.
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