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Путин предложил увековечить память участников СВО

Президент России Владимир Путин выступил с предложением для глав регионов увековечить имена участников СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень поручений, который был опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин предложил увековечить память участников СВО
© РИА Новости

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», – сказано в сообщении президента.

Уточняется, что до 1 сентября 2023 года Путин ожидает получить доклад по соответствующей теме.

Ранее Путин потребовал конкретных предложений касательно обеспечения безопасности на Крымском мосту.

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