Западные страны с тем, чтобы пролонгировать зерновую сделку, могли бы выделить денежные средства на восстановление поврежденного в результате теракта аммиакопровода «Тольятти - Одесса», заметила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты спросили Захарову о том, как участники зерновой сделки могут выполнить одно из ключевых условий России - запуск аммиакопровода, если значительная его часть разрушена украинскими военными.

Дипломат пояснила, что лидеры западных стран и руководители международных организаций постоянно заявляют о принципиальной важности сохранения черноморской инициативы.

Если это действительно так, заметила Захарова, то они «могут скинуться и восстановить аммиакопровод».

Западные страны выделяют Киеву колоссальные суммы, добавила она. Часть этих средств они могут потратить на восстановление объекта.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. В ее рамках планировалось обеспечить беспрепятственные поставки сельхозпродукции из России и Украины в беднейшие страны.

Согласно данным экспертов ООН, нуждающиеся страны получили меньшую часть отправленной из украинских портов пшеницы и кукурузы. Большая часть была направлена в богатые государства и страны со средним достатком.