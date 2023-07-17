Захарова предложила Западу скинуться на ремонт аммиакопровода

Таким образом дипломат ответила на вопрос о том, каким образом участники стамбульской сделки смогут выполнять условия меморандума с Россией, если магистраль была разрушена.

«Если Запад говорит о том, что для них это вопрос принципиально важный, они могут скинуться и восстановить аммиакопровод», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что западные страны вполне могут выделить средства на это из тех, что тратятся на поставки вооружений Киеву.

7 июня Минобороны России сообщило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате атаки пострадали мирные жители.