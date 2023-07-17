Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди допустила переговоры с Украиной к осени. Она отметила, что к этому времени уставшая от конфликта мировая общественность попытается склонить Киев к диалогу, передает РИА Новости.

© Federation Council of Russia / Globallookpress.com

«Это означает, что "лавочка" закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — заявила сенатор.

По ее словам, Украине и ее западным партнерам необходима срочная эскалация вооруженного конфликта, поскольку под угрозой срыва оказалась военная пирамида, выстроенная Соединенными Штатами.