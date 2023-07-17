Путин потребовал конкретных предложений по безопасности на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин во время совещания по теракту на Крымском мосту заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности объекта. Его слова приводит «РИА Новости».

Путин отметил, что произошедшее является уже вторым терактом на Крымском мосту.

«В связи с этим я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу подробно с коллегами говорили», — сказал он.

Ранее Путин поручил детально разобраться в случившемся на Крымском мосту и пообещал ответить на теракт.