Путин потребовал конкретных предложений по безопасности на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин во время совещания по теракту на Крымском мосту заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности объекта. Его слова приводит «РИА Новости».
Путин отметил, что произошедшее является уже вторым терактом на Крымском мосту.
«В связи с этим я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу подробно с коллегами говорили», — сказал он.
Ранее Путин поручил детально разобраться в случившемся на Крымском мосту и пообещал ответить на теракт.
Напомним, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о теракте на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна в районе 145-й опоры. В результате происшествия погибли два человека, несовершеннолетняя девочка получила ранения. СБУ фактически признала причастность к инциденту. При этом в РФ считают, что теракт был организован украинскими спецслужбами с участием американских и британских разведок.