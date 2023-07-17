Путин поручил позаботиться об осиротевшем после ЧП на Крымском мосту ребенке

Президент России Владимир Путин поручил позаботиться об осиротевшей после ЧП на Крымском мосту девочке и ее родных. Заявление было сделано на совещании, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

В совещании также приняли участие вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, глава Минтранса Виталий Савельев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого врачи оценили состояние пострадавшей на Крымском мосту девочки.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».. В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.