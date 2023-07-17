Президент России Владимир Путин во время совещания по теракту на Крымском мосту поручил ФСБ и Следственному комитету детально разобраться в случившемся. Его слова приводит ТАСС.

«Дано поручение ФСБ, Следственному комитету и ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены», — сказал Путин.

Напомним, утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о теракте на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили из-за повреждения дорожного полотна в районе 145-й опоры. В результате происшествия погибли два человека, несовершеннолетняя девочка получила ранения. СБУ фактически признала причастность к инциденту. При этом в РФ считают, что теракт был организован украинских спецслужб с участием американских и британских разведок.