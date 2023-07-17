$90.42+0.30101.65+0.45

Путин заявил, что ФСБ и СК должны разобраться со случившимся на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) должны детально разобраться с произошедшим на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин поручил ФСБ и СК разобраться в произошедшем на Крымском мосту
© РИА Новости

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту, связывающим полуостров с Краснодарским краем, «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Известно о двух погибших, пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что опоры железнодорожной части Крымского моста, предварительно, не пострадали после ЧП.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по Крымскому мосту.

26
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости