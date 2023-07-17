Путин заявил о необходимости оказать поддержку пострадавшим от перекрытия Крымского моста

Во время совещания по поводу теракта на Крымском мосту президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказать поддержку пострадавшим из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тем, кто оказался в трудном положении из-за перекрытия на Крымском мосту, важно оказать поддержку. Кроме того, президент также попросил докладывать о том, как будет продвигаться такая помощь.