Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с Крымским мостом. Киев в три часа ночи 17 июля атаковал мост двумя надводными беспилотниками.

В числе его участников, в том числе, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который по поручению главы государства отправился на место. Зампред правительства выступит с докладом.