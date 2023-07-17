LIVE: Путин проводит совещание по ситуации с Крымским мостом
Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации с Крымским мостом. Киев в три часа ночи 17 июля атаковал мост двумя надводными беспилотниками.
В числе его участников, в том числе, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который по поручению главы государства отправился на место. Зампред правительства выступит с докладом.
В ходе совещания Путин поручил оказать помощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке и ее родственникам. Крмое того, президент дал поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся, добавив, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены.
Рамблер: главные новости