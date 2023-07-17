Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море

Международная организация ООН получила письмо от России об отзыве гарантий безопасности судоходства в связи с прекращением действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в письме говорится об отмене выданных РФ гарантий безопасности навигации. Также Россия указала в документе, что примет «необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима» в Черном море.