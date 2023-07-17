Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море

ИМО получила письмо РФ об отзыве гарантий безопасности судоходства в Черном море
Международная организация ООН получила письмо от России об отзыве гарантий безопасности судоходства в связи с прекращением действия зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По данным агентства, в письме говорится об отмене выданных РФ гарантий безопасности навигации. Также Россия указала в документе, что примет «необходимые действия и ответные меры по нейтрализации угроз со стороны киевского режима» в Черном море.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва не станет продлевать зерновую сделку после 18 июля. Выход России из инициативы также означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование совместного координационного центра в Стамбуле. О данном решение были уведомлены все участники сделки.