Захарова обвинила Украину в нарушении Венской конвенции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила , что Украина нарушает Венскую конвенцию тем, что проводит вербовку иностранных наёмников через свои посольства.

«Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях», – рассказала Захарова.

Представитель МИД РФ также добавила, что подобные действия незаконны в некоторых странах, а вербовка наёмников уголовно наказуема. При этом Захарова отметила, что все попытки российской стороны привлечь к этому обстоятельству внимание международной общественности не принесли результатов.