Захарова обвинила Украину в нарушении Венской конвенции

Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию тем, что проводит вербовку иностранных наёмников через свои посольства.
Такой ответ Захарова дала на вопрос от журнала «Международная жизнь».
«Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях», – рассказала Захарова.
Представитель МИД РФ также добавила, что подобные действия незаконны в некоторых странах, а вербовка наёмников уголовно наказуема. При этом Захарова отметила, что все попытки российской стороны привлечь к этому обстоятельству внимание международной общественности не принесли результатов.
Ранее Захарова назвала киевский режим террористическим.