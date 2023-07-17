Захарова обвинила Украину в нарушении Венской конвенции

Действия посольств Украины в ряде государств по вербовке граждан этих стран для участия в боевых действиях против РФ грубо нарушают положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос журнала "Международная жизнь" о вербовке Украиной иностранных наемников через свои дипломатические представительства за границей.

"Деятельность украинских посольств в ряде государств, вербующих граждан этих государств и иностранцев для участия в боевых действиях против России, грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что посольству надлежит достойно представлять свое государство в стране пребывания, содействовать установлению и поддержанию дружественных отношений, оказывать покровительство и защиту своим гражданам. Дипломат добавила, что "агитация и вербовочные мероприятия к законным функциям диппредставительств не относятся".

"Более того, такие действия идут вразрез с закрепленной в международном праве обязанностью диппредставительств уважать законы и правила государства пребывания, ведь во многих из них вербовка наемников уголовно наказуема", - добавила она.

Захарова обратила внимание на то, что отдельные государства имеют обязательства по Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 1989 года, согласно которой государства-участники не вербуют, не используют, не финансируют и не обучают наемников и запрещают такую деятельность в соответствии с положениями конвенции.