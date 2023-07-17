$90.12-0.06101.20+0.52

Пушилин предположил, что атака на Крымский мост организована при участии Запада

Украинский режим не в состоянии самостоятельно организовать атаку на Крымский мост, теракт произошел при участии Великобритании, не исключил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин предположил, что атака на Крымский мост организована при участии Запада
© РИА Новости

"Я бы этого не исключал с учетом той риторики, тех действий со стороны западных стран, в том числе Великобритании, я склонен считать, что украинский режим при всех бахвальствах, не в состоянии организовать сам, с учетом мер безопасности, которые принимаются со стороны специальных структур РФ, вот такого рода террористическую атаку. Поэтому, Запад здесь и не в первый раз замешан", - сказал Пушилин в эфире Первого канала в понедельник.

1