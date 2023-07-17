Зерновая сделка не работает, беднейшие страны смогли получить всего 2,51 процента продовольствия. Такое заявление сделал в понедельник, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

— Гуманитарный коридор регулярно используется для прикрытия террористических атак киевского режима: в октябре, а затем в марте и апреле беспилотные катера пытались атаковать Черноморский флот и гражданскую инфраструктуру, — добавил он.

По словам Володина, недавний теракт на Крымском мосту также мог быть совершен под прикрытием зернового коридора безопасности. Он также сообщил в своем Telegram-канале, что ГД будет продолжать требовать от парламентов других стран недопустимости использования сделки для подобных атак.

Президент Турции Реджеп Тайип Эродган заявил, что зерновая сделка вошла в историю, как дипломатическая победа. По его словам, она позволила решить проблему продовольствия во многих беднейших странах мира.