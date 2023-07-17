В Госдуму внесут проект о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику

Группа депутатов Госдумы в понедельник внесет на рассмотрение палаты законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь на вооружении военную, в том числе тяжелую, технику. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.