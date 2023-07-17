Аксенов выразил уверенность в скором восстановлении движения по Крымскому мосту

Движение машин по Крымскому мосту, который пострадал от террористической атаки украинских беспилотников, скоро будет возобновлено. Уверенность в этом выразил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Под руководством вице-премьера РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина работает оперативный штаб. Уверен, автомобильное движение по мосту будет восстановлено в кратчайшие сроки», — сказал он.

Аксенов провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Херсонской области Владимиром Сальдо. Аксенов отметил, что вместе с Сальдо они работают над тем, чтобы на границе не образовывалось пробок. В случае наплыва для ожидающих установят биотуалеты и будут подвозить питьевую воду.

«Информация о наличии пунктов отдыха и питания, заправок будет актуализирована в ближайшее время», — сообщил губернатор Крыма.